MISIRI SAKIN BÖYLE YEMEYİN!

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen mısırın aslında sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz , yemeklere dahi kattığımız mısırın sağlığımıza olan olumsuz etkileri.

Mısır yaz mevsiminde sürekli olarak tükettiğimiz tatlı ve sulu besinler arasında yer alır. Ancak severek tükettiğimiz mısırı aşırı tüketmeye başladığımızda sağlığımızda olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. İşte mısırın sağlığımıza olan zararları.

- Kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir yiyecektir.

- Fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Biriken gaz hem bağırsaklara zarar verir hem de karında şişkinliğe neden olur.

- Lif bakımından zengin olan mısır, aşırı tüketildiğinde mide sorunlarına yol açar. Ayrıca sindirilmesi zor olduğundan da hazımsızlık yapar.