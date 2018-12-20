Tuğba Ekinci'den Acun Ilıcalı'ya övgü
Türk erkeklerine örnek olsun
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Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya övgü yağdıran Tuğba Ekinci'nin takipçileri şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.
'O Şimdi Asker' şarkısıyla fenomen olan Tuğba Ekinci, Şeyma Subaşı'dan yeni ayrılan Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı.
'MÜKEMMEL BABA'
Acun Ilıcalı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, "Kendini fazla tanımam fakat mükemmel baba. Örnek olsun Türk erkeklerine" dedi.
Bu paylaşımın ardından Tuğba Ekinci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Öte yandan Tuğba Ekinci'nin, kendinden 12 yaş küçük olan futbolcu Mustafa Kazar’la ilişkisi var.
Tuğba'nın paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları şöyle:
"Nafakayı öğrenen bekar ünlüler"
"Şansını deniyorsun"
"Şeyma çok kızacak"
"Taktik güzel ama geliştirmen lazım"
"Tamam da nerden çıktı şimdi bu Tuğba hanım"
"Kendisini tanımıyorsan nasıl babalığı hakkında yorum yapabiliyorsun?"
Etiketler : Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı, övgü
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