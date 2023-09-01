Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, dün yapılan Kıb-Tek münhalleriyle ilgili şaibe iddialarına işaret ederek, hakkının yendiğini, torpil yapıldığını düşünen ya da şaibe yaratacak herhangi bir gözlemi olan herkesi sendikaya davet etti

Tuğcu: Haftalardır söylüyoruz, durumu bu noktaya getiren ülkeyi yönettiğini zanneden hükümet ortaklarıdır.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Tuğcu, haftalardır dile getirdikleri “şaibe” iddialarının, dün gerçekleşen yazılı sınav ve bugün yapılan sözlü sınavlarla birlikte ayyuka çıktığını söyleyerek, durumun bu raddeye gelinmesinin nedeninin de sordukları sorulara ve yaptıkları tüm açıklamalara rağmen bu şaibeleri giderecek hiçbir adım atmayan Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun tavrı olduğunu belirtti.

Sabahtan bu yana şaibe ve torpil iddialarının sosyal medya ve basına yansıdığına dikkat çeken Tuğcu, “İnsanlar bir sınava bile gönül rahatlığıyla giremiyor. Sınava giren ve hakkının yendiğini, torpil yapıldığını düşünen ya da şaibe yaratacak herhangi bir gözlemi olan herkesi El-Sen’e davet ediyoruz. Bu iddiaların doğruluğunun araştırılması ve gerekirse hukuki sürecin başlaması için sendika olarak hakkı yenilen herkesin yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Diğer bir konu bugün öğleden sonra basına yansıyan münhaliz, sınavsız başvuru iddialarına da cevaben, toplu iş sözleşmesinin açık olduğunu, münhaliz yapılacak olan istihdamlar toplu iş sözleşmesi ihlali demektir ve asla kabul edilemez. Bunun denenmesi halinde hukuksal mücadele dahil, El Sen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri

El-Sen Yönetim Kurulu(a)