Tüm dizileri solladı!

23 Aralık reyting sonuçları açıklandı ve pazar günü dizilerin yarışında birinci olan yapım belli oldu. Savaşçı bu hafta Masterchef Türkiye programının gerisinde kaldı. Ancak diziler arasındaki liderliğini sürdürüyor. İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre listeye giren diziler ve programlar belli oldu. Masterchef final bölümü ile Total’de ve AB’de birinci oldu. Savaşçı dizisi reyting sonuçlarına göre diziler arasında birinci genel görünümde ikinci olurken, dizi sıralamasında beşinci sırada Elimi Bırakma geldi, Bir Litre Gözyaşı dizisi ise total sıralamada on ikinci oldu. İşte reyting sıralamasına göre üst sıralarda yer alan yapımlar…

REYTİNG SONUÇLARI 23 ARALIK

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar bu şekilde;