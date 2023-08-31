Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor!

Tüm ebeveynleri ilgilendiren bir araştırma sosyal medyada tekrar gündem oldu. Yakın zamanda gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; erkek çocukyetiştirmek beynin daha hızlı yaşlanmasına yol açıyor. Kız çocuğu olan kişilerde ise demans riskinin daha az olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

ABD'de 50 yaş ve üstü 13 binden fazla ebeveyn üzerinde yapılan araştırma oğlu olan kişilerin daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nden oluşan ekip, 30 binin üzerinde ebeveyni inceledi. 50 yaş üstü bireyleri ve eşlerini izleyen uzmanlar edindikleri veriler kapsamında 13 bin 222 anne ya da babayı mevcut çalışma için uygun bulundu.

DAHA HIZLI BİLİŞSEL GERİLEME YAŞIYORLAR!

Bilim insanları en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını ortaya koydu. Öte yandan uzmanlar, birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kızı olanlara göre daha hızlı kaybettiğini aktardı.

Kız çocuklarının ileri yaşlarında ebeveynlerine bakıp duygusal destek sunma ihtimalinin daha fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar, anne - babaların yaşlandıkça daha sağlıklı kalmasının mümkün olduğunu öne sürdü.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRDÜRME OLASILIKLARI DAHA DÜŞÜK

Bu arada, erkek çocukları olanların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme olasılıkları daha düşük olabilir.

Örneğin, araştırmalar, kızların ebeveynlerinin alkol, uyuşturucu ve sigara içme olasılıklarının daha düşük olduğunu, oğullarının annelerinin ise daha fazla kilolu olduğunu gösteriyor.

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