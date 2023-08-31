Pirola alarmı: Aşılı insanları enfekte etme olasılığı daha yüksek!

'Pirola' olarak adlandırılan BA.2.86 varyantı ile açıklama yapan ABD, varyantın çok sayıda mutasyona sahip olduğunu ve daha önce aşılanmış insanları enfekte etme olasılığının daha yüksek olduğunu duyururken, İngiltere aşılama kampanyasını öne çektiğini duyurdu.

Dünya çapında milyonlarca can kaybına neden olan Koronavirüs yoğun aşılama kampanyaları ve alınan tedbirlerle kontrol altına alınsa da hala büyük bir risk olmaya devam ediyor.

PİROLA DÜNYAYI ALARMA GEÇİRDİ

Kovid-19 vakaları pek çok ülkede yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar'yaz pikine' Omicron'un alt varyantı Eris'in neden olduğunu belirtiyor.

Ancak dünyayı yeniden alarma geçiren varyant aslında Eris değil 'PİROLA'olarak adlandırılan BA.2.86 varyantı.

AŞILANMIŞ İNSANLARI ENFEKTE ETME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

ABD sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklama ile BA.2.86 varyantının yüksek sayıda mutasyon geçirdiğini ve daha önce aşılanmış insanları enfekte etme olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.

İlk olarak Danimarka, İsrail, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'de görülen varyant son haftalarda seyahat geçmişi olmayan kişilerde görülmeye başlandı bu da hastalığın birden fazla bölgeye yayıldığını gösteriyor.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇTİ

Bilim insanlarının BA.2.86 hakkında henüz çok az bilgisi var, dolayısıyla potansiyel etkisini tahmin etmek zor. Ancak İngiltere son gelişmeler sonrası alarma geçti ve aşılama çalışmalarına hız verdi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kış ayları yaklaşırken savunmasız kişileri korumak için aşılama kampanyasını öne çektiğini ve 11 Eylül'den itibaren aşıların kullanıma sunulacağını duyurdu.

EKSTRA MUTASYONLARA SAHİP

Genetik analizler BA.2.86'nın geçen yıl baskın olan Omicron'un alt varyantı BA.2'ye kıyasla 30'dan fazla ek mutasyona ve 2023'e hakim olan XBB.1.5 varyantına kıyasla da 35'ten fazla ekstra mutasyona sahip olduğunu gösteriyor.

Ekstra mutasyonların sayısı, ilk Omicron varyantı BA.1'in ortaya çıktığı ve dünya çapında hızla yayıldığı zamana benzerlik gösteriyor.

Hürriyet