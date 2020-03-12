Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada alınan kararları açıkladı:

– Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak

-3 Nisan 2020’ye kadar tüm okullardaki aktiviteler de askıya alındı.