Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak
Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak
A+A-
Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada alınan kararları açıkladı:
– Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak
-3 Nisan 2020’ye kadar tüm okullardaki aktiviteler de askıya alındı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.