Akyar ve Yeşilırmak Kapıları kapatıldı
Akyar ve Yeşilırmak Kapıları kapatıldı
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Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada alınan kararları açıkladı:
-Akyar ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı
– Metehan, Ledra Palace, Beyarmudu kapıları açık.
-İtalya, İran, Irak, Çin ve günü Kore’ye ilaveten, Fransa İspanya Almanya Yunanistan ABD Hollanda Danimarka İsveç Singapur katar, Bahreyn Avustralya’dan gelecek yolcuların ülkeye girişi yasaklandı. Muhaceret izinleri olanlar girecek, girebilenler 14 gün evde gözlem altında tutulacak. Uygulama 1 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.
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