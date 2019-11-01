Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TÜM SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
TÜM SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

TÜM SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

O yollar trafiğe kapatılacak!

A+A-

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore Yonca Kavşağı-İskele arası anayolunun, Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasında yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle, yarından (02/11/2019) itibaren ikinci bir duyuruya kadar sabah saat 08:30’dan 18:00’a kadar trafiğe kapatılacaktır.

Belirtilen yol güzergâhının kapalı olduğu süre içerisinde Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa bölünmüş yolundan sağlanacaktır.

Daire’den yapılan açıklamada sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.