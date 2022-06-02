Türk-Sen’den eleştiri

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklama yaparak, zamlarla halkın önemli bölümünün yaşamını sürdüremez hale getirildiğini savundu…

Bıçaklı, zamların geri alınması veya alım gücünün yerine konması gerektiğini belirtti.

Bıçaklı, “Aksi takdirde Türk-Sen bütün sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte yasal eylem hakkını kullanarak bu yok oluşa tepki koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir yıl içerisinde bütün tüketim maddelerine nerdeyse yüzde 300 zam yapıldığını belirten Bıçaklı, emek sınıfının ve özellikle de asgari ücretle çalıştırılan özel sektör çalışanlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekti…