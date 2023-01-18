Türkan Şoray: Setlerden uzak olmak beni hüzünlendiriyor!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 'Çekmecemde Kitap Var' etkinliğinde, 'Sinemam ve Ben' adlı kitabı ile Küçükçekmeceli kadınlarla bir araya geldi. Hafızalara kazınan filmlerde rol alan 77 yaşındaki sanatçı, salonu dolduran kalabalığın 'Sultan' ve 'Yüreğimize hoş geldiniz' tezahüratlarıyla karşılandı.

Türkan Şoray, Küçükçekmece’de sevenleriyle bir araya geldi. Sevgi ve tezahüratlar karşısında duygusal anlar yaşayan oyuncu, "O sıcak sevginizle, alkışlarınızla beni duygulandırdınız. Sizleri çok seviyorum. Küçükçekmece’nin sıcak kadınları ve sıcak insanları ne kadar güzelsiniz. Keşke aranıza gelsem size sarılsam, sizi öpsem. Sizin sevginizle beslenmek çok güzel" dedi.

"KEŞKE TEKRAR O YAŞLARA DÖNSEM"

"Türkan Şoray denince aklınıza ne geliyor?" sorusuna kadınlar; "Aşkların en güzeli, "Türk kadınının simgesi", Emekçi kadınların simgesi", "Sinemanın simgesi", "Gözleri ömre bedel", "Kadın gibi kadın", "Canımız ciğerimiz, dünyanın en güzel kadını" cevaplarını verdiler.

Türkan Şoray ise "Ben kendimi hep emekçi olarak gördüm. Yıllardır, dünyayı ve kendimi tanımaya başladığımdan itibaren sürekli, hiç durmadan çalıştım. Bu dünyanın nasıl olduğu sorulduğu zaman ben hep 'Ben bir sinema emekçisiyim, sinemaya emek vermekten müthiş gurur diyorum' dedim. Hayatım çalışmakla geçti. 15 senedir setlerden uzağım. Setlerden uzak olmak beni hüzünlendiriyor ama ne mutlu sizlerle buluşunca yaşama arzum yenileniyor. Sizler bana hayat ışığı oluyorsunuz. Şimdi sorsalar yine Türkan Şoray olmak isterim, yine sinemayı seçerim. Keşke tekrar o yaşlara dönsem keşke yine oyunculuk yapsam" ifadelerini kullandı.

"BU SEVGİYİ KOLAY KAZANMADIM"

"Sevgi neydi? sorusu yöneltilen sanatçı, "Sevgi sizlersiniz. Bu sevgiyi kolay kazanmadım. Sevginin karşılığı emek oluyor. Beni sevin diye 50 sene boyunca seve seve emek verdim" yanıtını verdi.

"O ROLLE BİRLİKTE YAŞADIM"

Türkan Şoray, gördüğü sevgi karşısında, çok şanslı olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Hayatım boyunca seyircim daima önceliğim oldu. 'Seyircim bana kızar mı, ne der, seyirci beni nasıl görür?' sorularından başka bir şey düşünmedim. Seyirci film seyrettiğinde samimiyeti çok iyi anlıyor ve seziyor. İçten mi, kalpten mi anlıyor. Her karakterde gerçekten o rolü yapayım evime gideyim diye oynamadım. O rolle birlikte yaşadım. Kendimi kaptırıyordum. Seyirci bunu algılıyor. Özel yaşamdaki samimiyeti de algılıyor. Samimiyeti hissedince başka türlü kalbine koyuyor sizi. Kalbi sevgiye o kadar açık, yürekleri o kadar büyük ki. Kalbine sizi alınca sizi bir daha bırakmıyor. Allah’ın bir lütfu yıllardır seyircilerimin kalbinin bir köşesinde durduğumu biliyorum. Yıllardır karşılıklı süren bir sevgi bağı var. Benim samimiyetim ve içtenliğimi hissettikleri için sanırım. Allah’ın nadir şanslı insanlarından biriyim. Düşünebiliyor musunuz bir kişi sevince bile ne kadar mutlu olursunuz. Ben de hepinizi çok seviyorum, sevgimiz karşılıklı.

"40 DERECE ATEŞLE OYNADIM, ATTAN DÜŞTÜM"

Kamera önünde gözünün karardığını söyleyen usta sanatçı, "Sinema öyle bir aşk ki... 40 derece ateşle ilaçlar alıp, sete devam ettiğimi biliyorum. Attan düştüm, eksi derecelerde nehirlere girdim. Bu meslek aşkı. Kamera önüne geçince 'Allah beni korur' diye düşünüyordum, gözüm kararıyordu" dedi.

"HER NESLİN SANATÇISI"

Üç nesilden 90 yaşındaki anneanne, anne ve dokuz aylık bebeğin yer aldığı seyircilerle fotoğraf çektiren Şoray için "Her neslin sanatçısı" tezahüratları yapıldı.

Milliyet