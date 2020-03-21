Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından Türkiye’den ülkemize yapılan tüm tarifeli uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Türk Sivil Havacılık otoritesinin yayımladığı son notam çerçevesinde Türkiye’den ülkemize yapılan tüm tarifeli uçuşlar durdurulmuştur. Dolayısı ile bugün itibariyle THY, Pegasus ve AnadoluJet seferleri ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

Şu an itibariyle limanlarımızdan yapılan yolcu taşımacılığı devam edecek. Yayımlanan son yönetmelik çerçevesinde ikinci bir açıklamaya kadar; KKTC’nden yapılacak seferlere Türkiye’ye girişte 14 gün zorunlu karantina şartı ile sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’den yapılacak seferlere KKTC’ne girişte 14 gün zorunlu karantina şartı ile sadece KKTC vatandaşları, alınacaktır