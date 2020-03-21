"KKTC'ye acil ihtiyaçları için 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi"

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs Türkiye KKTC'de de görülmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 9 ölüm, 670 vaka görülürken; KKTC'de ise henüz ölüm yaşanmazken vaka sayısı şu an için 34. Türkiye koronayla mücadele de bir dizi tedbir alırken aynı zamanda KKTC'yi de unutmuyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu kapsamda KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini duyurdu.

Fuat Oktay Twitter üzerinden şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

"KKTC'DEKİ SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."