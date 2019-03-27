TÜRKSEN VE EL-SEN'DEN KIB-TEK AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yetkili Sendika ELSEN, TÜRKSEN ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kurum ile ilgili gündeme gelen konuları değerlendirdi.

TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı son dönemlerde bazı kesimlerin KKTC’nin değeri olan kurumların üzerine gittiğini ileri sürdü.

Bu kişilerin amacının, kurumları yıpratarak birilerine peşkeş çekmek olduğunu dile getiren Bıçaklı, listenin başında KIB-TEK’in bulunduğunu kaydetti.

KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyenlerin bugün Hükümette olduğunu ifade eden Bıçaklı, “O zaman bu özerklik yasasını niye geçirmiyorsunuz ?” diye sordu.

KIB-TEK’te imzalanan toplu sözleşmenin neden eleştirildiğini anlamakta güçlük çektiğini aynı sözleşmenin her yıl imzalandığını söyleyen Bıçaklı, personel maaşlarını eleştirenlerin de haftada 2 gün meclise giderek ayda 21 bin TL aldığını belirtti.

Bıçaklı hükümete, “Elinizi KIB-TEK’in üzerinden çekin bizi yasal haklarımızı kullanmaya mecbur etmeyin” mesajı da gönderdi.

ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç da bir mezkezden KIB-TEK’i gündemde tutmaya devam edenler olduğunu belirterek bu kişilerin hedefinin KIB-TEK’i fonksiyonel olarak ayrıştırıp ardından da satmak olduğunu ileri sürdü.

Özkıraç, ELSEN olarak ucunda ölüm olsa bile bu duruma direnerek kurumun satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Özkıraç konuşmasında Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a da eleştiriler yöneltti.

Daha sonra ELSEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, KIB-TEK ile ELSEN arasında mutabakata varılan Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerin belirlenen hakları üzerinde algı operasyonu yürütenler bulunduğuna dikkat çekilerek bunun amacının siyasetçilerin kurum üzerinde yaptıkları yanlışları çalışanların ücretleri üzerinden tartışma yaratarak örtme taktiği olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, 670 kişinin çalıştığı KIB-TEK’e maliyetinin bazı siyasetçilerin verdiği rakam kadar olmadığına dikkat çekildi. Son olarak ELSEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu söz alarak KIBTEK’in mali durumu hakkında bilgi aktardı.

Sönmezoğlu Kurum’un 2013 yılında 192 Milyon dolar borcu bulunduğunu ancak bugün borcun sadece 37 milyon dolar kaldığını belirtti.

KIB-TEK’in aylık cirosunun 150 milyon Türk Lirası olduğunu ve dimdik ayakta durduğunu belirten Sönmezoğlu, kimsenin çalışanların maaşlarını ortaya atarak kurumu yok edemeyeceğini kaydetti.