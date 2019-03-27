POLİSTEN SIKI DENETİM!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi, alkollü içki satış izni olmaksızın satış yaptığı tespit edilen bir işletme ve kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 900 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 286 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edildi.

GİRNE’DE 118 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ, 6 ARAÇ TRFİKTEN MEN EDİLDİ

Girne’deki denetimler kapsamında ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler ve diskolarda kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi ile alkollü içki satış izni olmadığı halde satış yaptığı tespit edilen iki iş yeri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 412 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edilmiştir.

GÜZELYURT’TA 5 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında da, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler denetlendi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ise 241 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 48 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edilerek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ise 3 kişi tutuklandı.