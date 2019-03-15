TUTUKLU BEKLEYECEKLER

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Limanı’nda düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 2’si kadın 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile yakalanan 2’si TIR şoförü olmak üzere 4 kişi, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa Limanı’nda önceki gün düzenlenen operasyon sonucunda çöp kamyonunda tespit edilen 2’si kadın 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile kaçak göçmenleri KKTC’ye getiren 2’si TIR şoförü olmak üzere tutuklanan 4 zanlı, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ağır bir suç işlemek kastıyla gizli ittifak kurmak” ve “Muhaceret yasasına aykırı harekette bulunmak” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan 15 Suriyeli kaçak göçmen ile zanlı Emrah Özdemir, çöp kamyonu sahibi Mahmut Özdemir ve TIR şoförleri Ahmet Alican ile Bahri Bal aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalandılar

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 13 Mart 2019 tarihinde aldıkları ihbar üzerine Mağusa Limanı’nda operasyon düzenlediklerini belirtti. Zanlı Ahmet Alican’ın “Via Famagusta” isimli gemiyle şoförlüğünü yaptığı TIR araçla Mağusa Limanı’na geldiğini beliren Savtekin, zanlı Alican’ın TIR aracı limana park ettiğini söyledi. Savtekin, akabinde yine aynı gemi ile Mağusa Limanı’na şoförlüğünü yaptığı TIR araçla gelen zanlı Bahri Bal’ın, kullanımındaki TIR aracı, zanlı Alican’ın kullanımındaki TIR aracın yanına park ettiğini açıkladı. Savtekin, zanlı Emrah Özdemir’in ise konu iki TIR aracın arasına amcası olan zanlı Mahmut Özdemir’e ait çöp kamyonunu park ettiğini söyleyerek, zanlı Alican’ın kullanımındaki branda ile kapalı TIR aracın dorsesinde muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan 15 Suriye uyruklu kaçak göçmenin zanlı Emrah Özdemir, zanlı Ahmet Alican ve zanlı Bahri Bal tarafından çöp kamyonuna aktarıldıkları sırada tespit edildiklerini açıkladı. Savtekin, 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile zanlı Emrah Özdemir, Ahmet Alican ve Bahri Bal’ın tutuklandığını ifade derek, sonradan olay yerine gelen zanlı Mahmut Özdemir’in de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Savtekin, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.