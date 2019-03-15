ÇALINTI PARA 3 MİLYON TL'YE YAKIN!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Cinayete kurban giden Gökhan Naim'in failleri henüz bulunamadı. Naim’in tasarrufunda çanta içerisinde bulunan ve çalınan para miktarının 112,000 Stg, 170.000 Euro ve 800.000 TL olduğu belirlendi

Lefkoşa’da önceki akşam evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Gökhan Naim’in otopsisi yapıldı. Otopsiye göre, Naim kalbine ve karnına aldığı yaralarla hayatını kaybetti. İlk bulgularda, Naim’in göğsüne ve karnına 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Öte yandan iş insanı Gökhan Naim'in öldürülmesi olayında kullanılan araç önceki gece Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Önceki gece meydana gelen olay esnasında Gökhan Naim'in tasarrufunda çanta içerisinde bulunan ve çalınan para miktarının ilk tespitlere göre 112,000 Stg, 170.000 Euro ve 800.000 TL olduğu tespit edildi. Cinayetin ise Gökhan Naim'in eşinin gözleri önünde olduğu öğrenildi. Evine gelen Gökhan Naim'e kapıyı açan eşinin, Naim’in vurulma anına şahit olduğu öğrenildi. Gesfi Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetinde yeni bilgiler geldi. Edinilen bilgiye göre olay gecesi Gökhan Naim’in yanına giden 2 kişi önce Naim ile konuştu, “Çantaları bize ver” dedi. Naim, direndi ardından saldırganlardan biri Naim’in eline keser ile vurdu. Evin üst katından tartışma seslerini duyan Naim’in eşi aşağıya koştu.



