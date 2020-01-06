TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de faaliyet gösteren Kar Market’te kasiyer olarak çalışan zanlı Gülcan Gök birlikte çalıştığı arkadaşının çantasından para çalması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Gülcan Gök’ün 31 Aralık 2019 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Girne'de faaliyet gösteren Kar Market isimli işletmede çalışmakta olduğu sırada yine aynı markette kasiyer olarak çalışmakta olan Elif Evli'ye ait ve marketin ikinci katında bulunan depo bölümünde muhafaza edilen siyah çanta içerisindeki kırmızı renk cüzdan içerisinden 200 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 5 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.