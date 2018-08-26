"UBP tarafından yapılan açıklama, geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaşmıyor"
UBP tarafından yapılan açıklamaya cevap
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Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden UBP tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi.
Erhürman açıklamasında, “UBP adına yapılan yazılı açıklamada, “size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir” denilmiş.
Ağız dalaşına girecek değilim ama bu yazılı açıklamanın içinden geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaştığı kanaatini taşımadığımı söylemek isterim”ifadelerini kullandı.
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