Uçağa binmeden önce 5 dolar attı, 1.6 milyon dolar kazandı

Tatil için Las Vegas’a giden Sandra A., tatilinin bittiği gün uçakla eve dönmek için havalimanına gitti. Uçağa binmeden slot makinesine 5 dolar atan kadın 1.6 milyon dolar kazandı.

ABD'de Sandra A. isimli Kaliforniyalı bir kadın Las Vegas'taki MacCarran Uluslararası Havalimanı'na yerleştirilmiş kumar makinesinden bir anda köşeyi döndü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Makineye 5 dolar yerleştiren kadın kolu çevirdi ve büyük ikramiyeyi (jackpot) buldu. 60 yaşlarındaki kadın 1.6 milyon dolarlık (5 milyon 629 bin 600 TL) bir servet kazanarak büyük bir şaşkınlığa uğradı. Havalimanı yetkilileri, soyadı açıklanmayan kadının Las Vegas'a kumar için yılda iki kez gittiğini aktardı.

Fotoğrafını Facebook'ta paylaştı

Havalimanının Facebook hesabında fotoğrafı paylaşılan Sandra'nın jackpot'u tutturduğu ve büyük bir ikramiye kazandığı duyuruldu. Haber ABD basınında geniş yankı bulurken sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Bir hafta önce Kaliforniyalı Rodolfo T. isimli bir adam Las Vegas'ta sadece üç dolar koyarak oynadığı slot makinesinden 11.8 milyon dolar (41 milyon 518 bin 300 TL) para kazanmıştı. Ancak Las Vegas Review Journal gazetesine göre; Las Vegas'taki bir otelde slot makinesinden 2003'te kazanılan 39.7 milyon dolarlık (139 milyon 684 bin 450 TL) rekor ikramiye hâlen aşılamadı.