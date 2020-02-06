UÇAK ÜÇE BÖLÜNDÜ!

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var' açıklamasında bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.



İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.



Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.



Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.



'30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DOĞRU DÜŞTÜ'



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, “Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM’den E5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112’miz, itfaiyemiz, AFAD’ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde. Birazda havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir sat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından, bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları eper vakit sürdü. 1 2 arkadaşımız haricinde yaralıların hepsi hafif. Havalimanı şu anda kapalı” dedi.

UÇAKTA 155 TÜRK YOLCU BULUNUYORDU



Uçakta 155'i Türk olmak üzere, 4 ABDli, 4 Çinli, 3 Iraklı, 2 İsrailli, 2 Kırgızistanlı, 1 İsveçli, 1 Suriyeli, 1 Lübnanlı, 1 Kazakistanlı, 1 Faslı ve 1 Türkmenistanlı yolcunun olduğu aktarıldı.



Açelya isimli parçalanan uçağın Boeing 737-86J tipi olduğu belirtildi.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA GİDERKEN KAZA GEÇİREN 5 POLİS YARALANDI



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.



Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, 'Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler' denildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.