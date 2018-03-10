"UCU AÇIK MÜZAKEREYE SICAK BAKMIYORUZ!"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Reuters’e Kıbrıs sorunu ve güven yaratıcı önlemler konusunda değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Reuters muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafı için müzakerelerin bir amaç değil bir araç olduğunu, gelinen noktada Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle eşitlik temelinde bir yönetimi, refahı, gücü ve zenginliği paylaşmaya hazır olup olmadıkları konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi.

Aplıç kapısının açılmasında yaşanan geçikmeye dikkati çeken Özersay şöyle devam etti:

“Göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nda yeni sınır kapıları açılmasından sorumlu arkadaşlarımdan detayları aldığımda gördüm ki Rum tarafı Aplıç kapısının açılmasını geciktirecek bahanelerle geliyor. Aplıç konusunda iki kez erteleme ve üç farklı tarihten bahsedildi.

Geçtiğimiz yıl Rum tarafı Şubat 2018’e sarkacak derken şimdi Eylül 2018’den bahsetmeye başlamış durumda. Aplıç’ta ara bölgenin güneyinde Rum tarafının kendi üzerine düşen, yapması gereken hususlar var ve bunu bir türlü tamamlamıyor. Şimdi bir de ara bölgede yapılması gereken iş için verilen teklifin UNDP tarafından çok yüksek bulunması sıkıntısı da çıktı. Bu olanlara ve bize söylenenlere baktığımızda Kıbrıs Rum tarafının Aplıç’ın açılmasını ya istemediği ya da geciktirmek istediği ortaya çıkıyor.

Oysa o bölgede Güney Kıbrıs’ta bulunan köylerin neredeyse tamamı bölgenin coğrafi konumu ve diğer nedenlerle Aplıç kapısının açılmasını destekliyor”

“İki kapı birlikte açılacaktı, birlikte açılmalı”

Aplıç ve Derinya kapılarının açılması konusunda daha en baştan bir eş zamanlı hareket düşüncesi bulunduğunu belirten Özersay, şunları kaydetti.

“Bu belki aynı gün aynı saat değil ancak kısa bir süre arayla açılacakları öngörülmekteydi. Zaten tam da bu nedenle ara bölgede yapılacak işler bir bütün olarak düşünülmüş ve işi yapacak şirketlere eş zamanlı olarak görevin verilmesi noktasından hareket edilmişti. Şimdi Rum tarafındaki gecikmeler ve ara bölgede Aplıç için yapılacak çalışmaların teknik nedenler ve fiyat gerekçe gösterilerek eylül ayına atılmaya çalışılması hiç adil değildir. İki kapının birbirinden koparılması, Kıbrıs Türk tarafına ve özelde de Lefke halkına haksızlık yapılması anlamına gelir.”

“Başvurular dikkate alınıp ayin izinleri veriliyor”

Ayin izinleri konusuna da değinen Özersay, “Hükümetimizin kurulması ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görevi devralmamı müteakip, yani 2 Şubat tarihinden bugüne yapılan ayin başvuruları incelenmiş ve 14 ayin için izin verilmiştir. Bu izinlerin 11’i Kıbrıslı Rum, 3’ü de Maronit ayinleri için verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz konusu

Doğal gaz konusundaki bir soruya cevaben ise Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının diplomatik yolla mevcut sorunu çözmeye hazır olduğunu, diplomasi kanalını açık tuttuğunu söyledi.

Özersay, eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti bu kaynaklarla ilgili müşterek bir şey yapmaksa, Kıbrıs Türk tarafının bunu oturup konuşmaya, diyaloğa ve bu konuda anlaşmaya hazır olduğunu, ancak Kıbrıs Türk tarafının iradesinin yok sayılmaya devam edilmesi halinde, KKTC’nin yetki verdiği firmaya kazı ve benzeri çalışmaları yaptıracağının altını çizdi.