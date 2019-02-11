Üçüncü bölümü ile hepsini geçti!

Reyting sonuçları 10 Şubat: Lider değişti! Survivor, Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma reyting rekabeti…

10 Şubat gecesi reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma dizilerinin yanı sıra Survivor Yarışma programı reyting sıralamasında iyi bir yer bulmak için yarıştı. Peki reyting sonuçlarına göre kim lider oldu?

Reyting sonuçlarına göre 3. bölümü ile ekranlara gelen Kardeş Çocukları liderliği elde etti. Kardeş Çocukları, geçtiğimiz hafta rakip dizileri geçmiş fakat Survivor’ı geçememişti. Haftlaardır lider olan fakat geçen hafta liderliği kaybeden Savaşçı reyting sıralamasında kendine ikinci sırada yer buldu. Survivor üçüncü, Elimim Bırakma ise beşinci oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 10 ŞUBAT