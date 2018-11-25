Ucuz atlattılar

Lefkoşa-Yenişehir’de Atatürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Yeni Bakış Gazetesi’nden Özlem Çimendal’ın haberine göre; Dün öğleden sonra Lefkoşa-Yenişehir’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Yenişehir trafik ışıklarında beyaz van bir aracın önünde seyreden kırmızı salon araca arkadan çarpması, kırmızı salon aracın da karşı şeritten gelen siyah jeep araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.