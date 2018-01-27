ÜLKE YAĞMURUN ALTINDA!

Birçok bölgede toprak suya doydu, dereler geldi. Bu durum yurdun çeşitli noktalarından vatandaşın fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava dün de etkisini sürdürdü. Birçok bölgede toprak suya doydu, dereler geldi.

Bu durum yurdun çeşitli noktalarından vatandaşın fotoğraf karelerine yansıdı.

Meteoroloji Dairesi ise önceki sabah ile dün sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede en çok yağışın metrekareye 27 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeşilırmak’ı metrekareye 23 kilogramla Bostancı ve Güzelyurt, 19 kilogramla da Koruçam ve Zümrütköy takip etti.