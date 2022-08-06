“Ülkemizi en iyi noktalara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in, “Evren” isimli kişisel resim sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu oluşumunun, KKTC’yi bilim ve sanat alanlarında dünya ile buluşturacak önemli projelere imza atmaya devam ettiğine işaret ederek Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e bu yönde gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.

Son dönemlerde tüm dünyada yaşanan sağlık, politik ve ekonomik olumsuzluklara değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizi en iyi noktalara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, kültürel ve tarihsel olarak, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in eserlerini, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin desteği ile ülkemizde görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve başta Yessenbayev olmak üzere sergide emeği geçen herkesi kutladı.

Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, ipek üzerine tükenmez kalem tekniği ile hazırladığı 45 eserini bir araya getiren “Evren” isimli kişisel sergisi, 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.