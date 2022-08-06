Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri onaylandı

Öğretmenler Yasası’ında yapılması öngörülen değişiklik önerileri Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Danışma Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yapılan açıklamada toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve danışman olarak Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’un katıldığı belitildi.

Yasa üzerinde öngörülen değişiklik önerilerinin, oybirliği ile onaylanarak, Meclis Genel Kuruluna sevk edilmek üzereBakanlar Kurulu’nun gündemine gönderileceği kaydedilen açıklamada yasada yapılması öngörülen değişiklik önerilerinin, Bakanlar Kurulunun onayı ve Mecliste görüşülerek kabul edilmesinin ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Öğretmenler Yüksek Danışma Kurulu toplantısına 6 danışmanla katılmak istediler.Öğretmen temsicileri bu talep kabul görmeyince toplantıya katılmadılar.