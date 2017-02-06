ÜLKEMİZİ SEVMİYORUZ!

Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde sorumsuz kişiler tarafından sahillere, piknik alanlarına ve çevreye bırakılan çöpler, çok kötü görüntülere yol açıyor

Ahmet İLKTAÇ-Ayşe BULUT

Ülkemizin en güzel yerleri, çöpten, pislikten geçilmiyor.

Duyarsız birçok vatandaşın sahillere, piknik alanlarına ve çevreye çöp atması, çirkin görüntüler ortaya çıkmasına neden oluyor.

Her yer çöp

Gazimağusa bölgesinde sorumsuz kişiler tarafından sahillere bırakılan çöpler, büyük çevre kirliliğine yol açıyor. Sorumsuz kişiler, çoğunlukla alkol şişeleri, mendiller, çeşitli plastik atıklar ve kamyon lastiği dahil her türlü çöpü, sahillerimize bırakarak kirlilik yaratıyor.

Bir vatandaş, belediyeler ve duyarlı vatandaşlar tarafından sık sık temizlik çalışmaları yapılsa da, yine de sahillerimizin temiz olmadığından yakındı. Vatandaş, sahillerimizi kirletenleri ülkemizi sevmemekle suçladı.

Gazimağusa – Karpaz anayolu boyunca sağa sola atılan çöpler de, çevre kirliliğine neden oluyor.

İskele’de, Karadeniz Kültür Derneği Piknik Alanı’nın çevresi çöpten geçilmiyor. Anayoldan geçen vatandaşlar, yol kenarlarının pislik içerisinde olmasına tepki gösteriyor.

Piknik alanının çevresi, boş pet şişeler, kola, meyve suyu ve meşrubat poşetleri ile dolu.

Kıbrıs