Ülkeye gelecek öğrenciler karantinadan muaf olmayacak.
Ülkeye gelecek öğrenciler karantinadan muaf olmayacak.
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Ercan Havalimanına yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM (Havacılara Bildiri) bugün 16:55 itibarıyla iptal edilmiştir.
Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır.
Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır.
Öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
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