ULUÇAY İSTANBUL'A GİDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Parlamentolararası Kudüs Platformu tarafından düzenlenen konferansa katılmak amacıyla bu akşam İstanbul’a gidiyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle konferansta yer alacak Başkan Uluçay’ın heyetinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da yer alıyor.

İstanbul’da bugün başlayıp 16 Aralık’ta tamamlanacak konferansa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra birçok ülkeden meclis başkanının katılması bekleniyor.

Başkan Uluçay ve heyeti pazar günü KKTC’ye dönecek.