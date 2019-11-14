ULUÇAY, TÜMBİFED HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu heyeti ile görüştü.

Uluçay, geleceğe daha güzel bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Federasyon Başkanı Cemil Bilge, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da konuşmasında, bu ziyaretlerin kendileri için büyük bir destek olduğuna işaret ederken, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Uluçay, geleceğe daha güzel bir ülke bırakmak için yöneticiler olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.