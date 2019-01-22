Ünlü oyuncu Recep Aktuğ evden çıkamaz durumda!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ‘Aşk-ı Memnu’ isimli dizide ‘Hilmi’ karakteri ile sevilen ünlü oyuncu Recep Aktuğ’un, evden çıkamaz durumda olduğunu duyurdu

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, daha önce hastaneye kaldırıldığını duyurduğu usta oyuncu Recep Aktuğ ile ilgili kötü haber verdi.

OMURU ÇİMENTO İLE TUTTURULDU!

Ünlü oyuncuya sanatçı dostlarının saygı gecesi düzenlediğini de duyuran Onur Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi.

GECEYE KATILAMAYACAK

Çok sayıda sanatçının katılacağı gece, 22 Ocak 2019 Salı bugün yapılacak. Aktuğ, doktorları izin vermediğinden geceye katılamayacak ama canlı olarak internet üzerinden bağlanacak. Değerli sanatçımıza destek olmak isteyenler için yapılacak gecenin bilgilerini, bugün Instagram adresimden paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.