ÜNLÜ OYUNCU SEVGİLİLER KAVGA EDERKEN KAZA YAPTI!

Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan, önceki gece Cihangir’i birbirine kattı. Arabada sevgilisiyle tartışan Ceylan, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki arabalara çarptı.

Son günlerde sık sık kavga eden oyuncu çift Merve Çağıran ile sevgilisi Ali Burak Ceylan'ın anlaşmazlığı ikiliye pahalıya patladı. Güzel oyuncu Merve Çağıran, önceki akşam Cihangir Rose Marine adlı mekandaydı. Kız arkadaşlarıyla sohbet eden Çağıran'ın keyfi geçtiğimiz günlerde objektifler önünde tartıştığı Ceylan gelince kaçtı. Bir süre konuştuktan sonra mekandan birlikte ayrılan ikili, 500 metre sonra yeniden hararetli bir tartışmaya tutuştu.

SİNİRLENDİ GAZA BASTI

Araçlarına geçerken bağıran ikilinin birbirlerini ittiği de iddia edildi. Kavga, aracın içinde de devam edince olan oldu. Sinirle gaza basan Ceylan, aracın kontrolünü kaybederek park halindeki bir otomobile çaptı.

Hızını alamayan oyuncu, park halindeki başka bir araca daha vurup olay yerinden hemen kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan diğer araçta maddi hasar oluştu. Panikleyen ikili, araçlarını Cihangir'deki bir otoparka bırakıp tartışmaya evlerinde devam etti. Diğer insanların canını hiçe sayıp gaza basan Ali Burak Ceylan, Cihangir'de park halindeki bu araçlara çarptı. Oyuncu, daha sonra otoparka kaçtı.