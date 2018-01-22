22 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hassas olduğunuz konular sizi yorabilir. Sosyal konularla ilgilenmek arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Başladığınız konulara yön verebilirsiniz. Duygusal olarak zorlandığınız bir gün geçirebilirsiniz. Beden sağlığınıza önem vermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda beklemeler olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bazı olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular sizi biraz yorabilir. Devam eden işlerinizle ilgili gelişmeler olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün geleceğinizle ilgili planları gerçekleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Alacağınız yardımlarla sorumluluklarınızın üstesinden geleceksiniz. Gün içinde iletişimle ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızla sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizde mücadele etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konular sizi zorlayabilir. Üstlerinizle iletişiminize dikkat edin. Bugün kişisel değişiklikler sizi duygusal olarak da zorlayabilir. Eğitimle ilgili konuları tekrarlamanız gerekebilir. İşlerinizi netleştirmek ve yoluna koymak önem kazanabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeni şeyler öğrenmek için fırsatınız olabilir. Gün içinde farklı konulara ilginiz kayabilir. Sorumlu olduğunuz konular rutin bir hal alabilir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Ticari konularda gerginlik yaşayabilirsiniz. Çaba gösterdiğiniz konularda sorumluluklarınız artabilir. Düşünsel konularda zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız konulara odaklanın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular sizi zorlayabilir. Gün içinde kriz yaratabilecek durumlar meydana gelebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal olarak sizi beslendiğiniz durumlarda stresler olabilir. İşlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. İmzaladığınız sözleşmelere dikkatli bakın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün eşinize odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda dalgalanmalar olabilir. Mücadele verdiğiniz işlerde sonuç almak güç olabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi dengede tutmaya çalışmalısınız. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Ticari konularda ortaklarınızla ilgili işlerinizde dikkatli olmaya çalışın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün teknik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlerinizde odaklanabilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak değişim içinde hissedebilirsiniz. Önemli konularda vermeniz gereken kararlar sizi zorlayabilir. Çalışma arkadaşlarınızı ilgilendiren konulara gündeminizi etkileyebilir. Hizmet aldığınız kişilerle aranızı iyi tutmanızda fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün keyif aldığınız şeylere yönelmek için uygun bir gün. Farklı konularla ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Günlük işlerinizi toparlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde karar vermek için acele etmeyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün ev hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Evde teknik sıkıntılar çıkabilir. Güvenlik konularıyla uğraşabilirsiniz. Toprak veya emlak işlerinizi netleştirmek isteyebilirsiniz. Gün içinde geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelebilir. İletişiminize dikkat edin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün zihinsel olarak yoğunsunuz. Yakın arkadaş çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Yeni başlayacağınız konularla ilgili hazırlık yapma fırsatı bulacağınız bir gündesiniz. Ticari konularda yeni kararlar almak uygun olmayabilir. Sözleşmelerde tekrarlanmalar olabilir. Sizi duygusal mücadeleye sokan olaylara dikkat etmenizde fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni başladığınız işlerinizde çaba göstermeniz gerekebilir. Harcamalarla ilgili konulara kısıtlama getirmek isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için uygun bir gün değil. Sorumlu olduğunuz konuları yönetmek için mücadele edebilirsiniz. İşlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Programlarda iptaller olabilir.