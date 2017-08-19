Bu mumlar çok terbiyesiz!

Litvanya'da bir mum şirketi argo hareketlerden yola çıkarak edepsiz mumlar tasarladı. 20 saat aralıksız yanabilen mumlar gerçek bir el ölçüsünde.

Litvanyalı mum şirketi Candlehand, bu ”ahlaksız” veya ”terbiyesiz” olarak adlandırılabilecek mumu yaptı.

Dünyanın farklı ülkelerinde, karşı tarafa kızıldığında el ile yapılan farklı argo hareketler, “terbiyesiz mum”un tasarımında model olarak alındı.

Farklı kültürlere özel olarak hazırlanan mumlar 20 saat aralıksız yanabiliyor. Toplam 400 gram ağırlığındaki tasarımlar, gerçek bir el büyüklüğünde, dokusunda ve şeklinde.