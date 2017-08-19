Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Bu mumlar çok terbiyesiz!
Bu mumlar çok terbiyesiz!

Bu mumlar çok terbiyesiz!

Litvanya'da bir mum şirketi argo hareketlerden yola çıkarak edepsiz mumlar tasarladı.

A+A-

Litvanya'da bir mum şirketi argo hareketlerden yola çıkarak edepsiz mumlar tasarladı. 20 saat aralıksız yanabilen mumlar gerçek bir el ölçüsünde.

Litvanyalı mum şirketi Candlehand, bu ”ahlaksız” veya ”terbiyesiz” olarak adlandırılabilecek mumu yaptı.

mum1.jpg

Dünyanın farklı ülkelerinde, karşı tarafa kızıldığında el ile yapılan farklı argo hareketler, “terbiyesiz mum”un tasarımında model olarak alındı.

mum-001.jpg

Farklı kültürlere özel olarak hazırlanan mumlar 20 saat aralıksız yanabiliyor. Toplam 400 gram ağırlığındaki tasarımlar, gerçek bir el büyüklüğünde, dokusunda ve şeklinde.

mum2.jpg

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.