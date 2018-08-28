Ünlü şarkıcı denizde yüzen danayı satın aldı

Kurban Bayramı'nda Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, ünlü şarkıcı Haluk Levent satın aldı.

DANAYI SATIN ALDIKLARINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Haluk Levent, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da ortaya çıkan danayı satın aldıklarını duyurdu.

Ünlü şarkıcının Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

DANANIN ADINI 'FERDİNAND' KOYDU