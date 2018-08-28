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Ünlü şarkıcı denizde yüzen danayı satın aldı

Ünlü şarkıcı denizde yüzen danayı satın aldı

Ünlü şarkıcı denizde yüzen danayı satın aldı

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Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, Haluk Levent satın aldı.

Kurban Bayramı'nda Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, ünlü şarkıcı Haluk Levent satın aldı.
 
DANAYI SATIN ALDIKLARINI TWİTTER'DAN DUYURDU
 
Haluk Levent, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da ortaya çıkan danayı satın aldıklarını duyurdu.
Ünlü şarkıcının Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
 
DANANIN ADINI 'FERDİNAND' KOYDU
 
''Rize'den denize atlayıp 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan Dana'yı satın aldık. Yarın İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderme kararı aldık. Adını "Ferdinand" koyduk. Bir çizgi film'de dana'nın adı idi. O da kaçıyordu böyle.''
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