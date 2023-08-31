Ünlü şarkıcının "karides" paylaşımı hayranlarının tepkisiyle karşılaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, lüks tatili sırasında Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla hayranlarının diline düştü.

28 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bir ızgaranın üzerinde dururken askısız kırmızı mini elbiseyle durduğu bir videoda yer aldı.

Kalın altın kolyelerle desenli bir saç bandı takmış görünen pop yıldızı, elinde maşayla tutarken karidesleri ızgarada iterken görüldü.

Ancak videodaki olumsuz detayı hemen fark eden hayranlar, videonun Instagram için kötü bir şekilde “sahnelendiğini” ve “ızgaranın açık bile olmadığını” iddia etti.

Bir kullanıcı, “Altında ateş varmış gibi bile görünmüyor. Gerçekten bunu daha iyi sahneleyebilirlerdi”, derken bir başkası, “Pişmeyen bir karidesi çevirmek çılgınlık!” şeklinde yorum yaptı.

Videoda, “cızırtı” gibi herhangi bir pişme sesi bile duymadıklarını söyleyen kullanıcılar, “ızgara açık bile değil” diye ekledi.

Söz konusu paylaşım, Lipa ve erkek arkadaşı Romain Gavras’ın salı günü İbiza’da ailesiyle buluşmasının ardından geldi.

O ve 42 yaşındaki erkek arkadaşı, annesi Anesa ve babası Dukagjin’in de katıldığı Juntos House restoranında ay ışığında bir akşam yemeğinin tadını çıkardılar.

sözcü.com.tr