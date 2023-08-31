Adisyonda yazanı görünce gözlerine inanamadılar

ABD eyaleti Oregon’daki Westgate Bourbon Bar ve Taphouse’a kutlama yemeği için giden bir çift gelen adisyonu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Reddit’te olayı anlatan Katie isimli bir kadın, “Eşim ve ben, onun doğum günü için bir restorana gittik ve ikimiz de kokteyl içtik.” diye yazdı.

“Adisyon geldiğinde kokteylin adını tamamen unutmuştum ama kağıtta ‘Sen tam bir pisliksin’ yazısını görünce ne yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

Menüsünde “Sen bir pisliksin” isimli bir kokteyl olan restoran, 400 TL’lik (15 dolar) alkollü içkiyi; cin, Porto şarabı, limon suyu, bal, şeftali ve yumurta akı karışımıyla üretiyor ve kupa bardağında esmer şeker serperek servis ediyor.

Restoranın menüsündeki başka yiyecekler de yine farklı isimleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bir kullanıcı, Sezar salatası yerine kullanılan “Sen de mi Brutus?” (Et tu, Brute?) ismine kahkahalarla güldüğünü belirtti.

sözcü.com.tr