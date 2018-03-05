ÜNLÜ ŞARKICIYA BÜYÜK ŞOK!

45 yaşındaki şarkıcı Peter Andre'nin 2015 senesinde evlendiği doktor eşi Emily Macdonagh ile birlikte çekilen uygunsuz görüntüleri internet korsanları tarafından ele geçirdi.

45 yaşındaki ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Peter Andre ile 28 yaşındaki doktor eşi Emily, internet korsanlarının son kurbanı oldu.

İNTERNETTE FOTOĞRAFLAR YAYILDI

İkilinin telefondaki hesaplarından üç açık fotoğrafını ele geçiren hacker’lar fotoğrafları çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafların yayılmasının ardından çiftin oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.