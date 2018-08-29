Ünlü şarkıcıya sevgili dayağı iddiası!
Ünlü şarkıcıya sevgili dayağı iddiası!
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Popçu Mercan, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Şimşir'den kendisini dövdüğü için davacı oldu.
Şarkıcı Mercan, sevgilisi Murat Şimşir'den ayrılmak istediğini ama onun Fatih'teki evine gelip küfürler savurduğunu ve kendisini darp ettiğini iddia ederek davacı oldu.
YARALAMA, TEHDİT, HAKARET
Şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Şimşir hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Mercan'ın mahkemesi yakın tarihte görülecek.
37 yaşındaki şarkıcı 'Sana Değil Kardeşine' isimli şarkıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.
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