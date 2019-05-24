ÜNLÜ YOUTUBER’A KIBRISLI GELİN

Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı Kıbrıs doğumlu Tula Bacı ile önceki gün akşam dünya evine girdi.



Youtube Türkiye'nin en çok takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, önceki akşam gerçekleştirilen törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu.



REKLAM YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Enes Batur, geçtiğimiz gün evleneceğini açıklayarak düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak yakın zaman sonra yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin filmin reklamı olduğu iddia edilmişti.