ÜRETİCİLERE UYARI!
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, fırtına olasılığına karşı, üreticileri ve vatandaşları uyardı.
Bakanlık açıklamasında “Ülkemizde, bu gece saat 20:00 sıralarında Karpaz açıklarında denizde oluşabilecek fırtınanın, karasal kesimi de şiddetli şekilde etkilemesi beklenmektedir.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülmektedir. Fırtına olasılığına karşı, üreticilerin ve vatandaşların gerekli önlemleri alması tavsiye edilir. Üreticilerimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, fırtına olasılığı, üreticiler, uyarı
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