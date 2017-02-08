ÜRETİYORUZ, SATAMIYORUZ!

KKTC’nin 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatı 83 milyon 873 bin 287 dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin aynı döneme ait toplam ithalat rakamı ise 1 milyar 26 milyon 953 bin 811 dolar. İthalat, ihracatın 12.24 katı

Duygu ALAN

Kıbrıs Türk Ticaret Dairesi, 2016 yılı Ocak – Eylül dönemini kapsayan ithalat ve ihracat raporunu açıkladı. Bir yıl önceye oranla KKTC’nin üreterek yurt dışına sattığı mallarda yüzde 13 azalma olurken, ithalat- ihracat rakamları arasındaki dengesizlik de büyüdü.

Yurt dışına sadece 83 milyon 873 bin 287 dolarlık mal satışı gerçekleştirebilen KKTC üretimi, yurt dışından, bu rakamın tam 12.24 katı alış- veriş yaptı. Yurt dışından KKTC’ye gelen ithal malların değeri ise 1 milyar 26 milyon 953 bin 811 dolar…

KKTC Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, KKTC’nin 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatı 83 milyon 873 bin 287 dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin aynı döneme ait toplam ithalat rakamı ise 1 milyar 26 milyon 953 bin 811 dolar olarak belirlendi.

Türkiye’ye sattık Türkiye’den aldık

2016 Yılı Ocak – Eylül döneminde gerçekleşen toplam ihracatın büyük bir bölümü Türkiye’ye yapıldı. İstatistiklere göre, toplam ihracatın yüzde 67.’si Türkiye’ye, yüzde 6.4’ü AB ülkelerine, yüzde 0.8’i diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 22’si Orta Doğu ülkelerine, geriye kalan kısmı da, Uzak Doğu ülkelerine ve diğer ülkelere yapıldı.

Rapora göre, KKTC’nin 2016 yılı Ocak – Eylül döneminde yaptığı ithalatın yüzde 60.1’i Türkiye’den

Yüzde 39.9’u ise 3. Ülkelerden gerçekleşti.

İhracatta şampiyon süt ürünleri

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat şampiyonu süt ürünleri olurken en çok satan ürünler listesinde süt ürünlerini narenciye ve rakı takip etti.

Ticaret Dairesi’nin raporuna göre, 83.873.287 dolarlık ihracatta süt ürünlerinin payı 33.967.923 dolar olarak kayıtlara geçerken narenciyenin payı 17.799.960 dolar, rakının payı ise 9.838.143 dolar oldu.

İthalatta taşıt araçları zirveye oturdu

2016 yılı Ocak – Eylül döneminde toplam ithalatın içerisinde en büyük payı taşıt araçları, yakıt, konfeksiyon, inşaat demiri, ilaçlar, alkollü içkiler ve hayvan yemleri ve katkı maddesi oluşturdu.

Sadece bu malların ithalat değerleri, toplam ithalatın yüzde 28’ini teşkil etti.

Rapora göre, 1.026.953.811 dolarlık ithalatta taşıt araçlarının payı 92.906.481 dolar, yakıtın payı 67.415.254 dolar, konfeksiyonun payı 30.219.996 dolar, inşaat demirinin payı 27.770.400 dolar, ilaçların payı 24.377.706 dolar, alkollü içkilerin payı 21.081.072 dolar, hayvan yemleri katkı maddesinin payı ise 20.289.081 dolar oldu.

İhraç ürünleri

KKTC’nin önemli ihraç malları listesini; narenciye, süt ürünleri, tütün, alçı taşı, konfeksiyon, rakı, hurda, patates, yumurta, hurda kağıt, sigara, konsantre, piliç eti, sebzeler, deriler, likör, keçi boynuzu, yün yapağı, meyve suyu-meşrubat, narenciye esans yağı oluşturuyor.

İthal ürünler

KKTC’nin önemli ithal malları listesini; yakıt, taşıt araçları, elektrik santral sistemleri, mobilya ve aksamları, sanayi tipi makineler, bilgi işlem makineleri ve aksamları, alüminyum profil, alkollü içkiler, ambalaj kapları, ambalaj kartonu, arpa, asfalt + zift, aydınlatma cihazları, ayçiçeği yağı, balıklar (konserve), bebek ve oyuncaklar, bira, bisküvi, borular ve aksamları, buğday, bulaşık makineleri, buzdolabı+frizeer, cam (işlenmiş düz), cam eşyaları, cep telefonları, çamaşır makineleri, çay, çelik mutfak eşyası, çikolata, çimento, çimento hammaddesi, demir ve çelik çubuklar, piliç etleri, deri ayakkabılar, elektrikli ev eşyaları, elektrik malzemeleri, ev boyaları, fayans, galvanize saç, gaz ocakları, halı, havası alınmış yiyecekler, hayvan yemleri ve katkı maddeleri, ilaçlar, inşaat demiri, jeneratör, kağıt ürünleri, kahve, kereste ve sunta, kimyevi gübre, klima cihazı, konfeksiyon, konsantre, konserve et (beef), konserve yiyecekler, kontrplak, kozmetik ürünleri, kumaşlar, LPG gazı, makine yağları, MDF (Ahşap Malzeme), meşrubat, meyve suları.

Havadis