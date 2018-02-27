Gazimağusa’da 18 Ocak 2018 tarihinde alkollü araç kullandığı için ehliyetine üç ay süreyle el konulan 22 yaşındaki Halil Öztürk, önceki gece yine alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde kaza yapan zanlının 329 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada gece saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili bilgileri aktaran polis, zanlının, Ortaköy bölgesine doğru 01 CYB 15 plakalı araçla seyrederken, trafik ışıklarına geldiği zaman kırmızı ışık yanmasına rağmen geçiş yaptığını söyledi. Polis, kırmızı ışıkta geçen zanlının o esnada güneye doğru seyreden Can Şanverdi yönetimindeki EG 743 plakalı aracın önünü tıkadığını ve bu nedenle çarpışma gerçekleştiğini ifade etti. Zanlının kazadan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydeden polis, zanlının ayrıca Ocak ayından Gazimağusa’da alkollü araç kullandığı için ehliyetine üç ay süreyle el konulduğunu, buna rağmen ehliyetsiz ve yine alkollü araç kullandığını belirtti. Zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, haftada iki gün polise giderek imza atması ve 3 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.