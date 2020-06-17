Üst komşularını darp ettikten sonra bıçakla yaraladılar

Yeni Bakış Gazetesinde yer alan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da dün sabahın ilk saatlerinde gürültü çıkardığı gerekçesiyle üst komuşuları olan Nuray Demir’i darp eden ve ardından bıçakla kolundan yaralayan zanlı Kader Akyollar ve Hale Seller şikayet üzerine tutuklandı. “Yaralama”, “Sarhoşluk”, “Darp”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “İtalei lisan”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Akyollar ile Seller aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Alkol tesiri altındayken komşularına saldırdılar

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Kader Akyollar ile Hale Seller’in Mağusa Kaliland bölgesinde bir apartman dairesinde ikamet ettiklerini söyledi.

Zanlı Akyollar’ın 16 Haziran 2020 tarihinde saat 05:00’te üst kattaki komşuları olan Nuray Demir’in gürültü yaptıkları gerekçesiyle nefesindeki yüzde 244 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada önce evi içerisinden alttan üst katın zeminine muhtemelen sert bir cisimle vurup ses yaptıktan sonra, dışarıya çıkarak apartmanın ön kısmından yüksek sesle bağırdığını söyleyen Çangaroğlu, zanlı Akyollar’ın Nuray Demir’e küfür edip dışarıya çıkmasını istediğini belirtti. Çangaroğlu, akabinde nefesinde yüzde 61 promil alkol tesiri altında bulunan zanlı Seller’in, dışarıya çıkan Nuray Demir’i arkadan saçlarından tutup çekerek darp ettiğini, zanlı Akyollar’ın ise ayni anda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile Demir’i sağ elinden yaraladığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Çangaroğlu, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2’şer gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Kader Akyollar ve Hale Seller’in tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.