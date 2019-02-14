Usta oyuncuya büyük vefasızlık!

Geçen Salı günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıllarını sahneye veren usta sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması ise dikkat çekti

Bir süredir KOAH tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı bugün Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı. Sıcak, için ilk tören kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nde düzenlendi. Sıcak’ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Camii’ne getirildi. Sıcak’ın cenazesine yakınları ve sevenleri katılırken cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması dikkat çekti. Sıcak’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı’na götürüldü.