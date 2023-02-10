Üstel: Vatandaşlarımızın hak ve hukukunun takipçisi olacağız

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle ilgili BRT Haber Merkezi’ne açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada; halk olarak tarifi imkansız büyük acılar içinde olunduğunu belirterek, “bu acı çok büyük. Kıbrıs Türk Halkı tarihi boyunca birçok savaş ve felaketler gördü, yaşadı. Çok acılar çektik. Ama bu yaşadığımız bambaşka bir acı” dedi.

Gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet; yaralılara da acil şifalar dileyen Başbakan Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin, milletimizin ve halkımızın yaşadığı bu felakette devlet olarak ilk andan itibaren elimizden gelen ne varsa, ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.Kimsenin kuşkusu olmasın, enkazlarda kalan her bir vatandaşımızın bulunması için sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’mıza, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği yapılarla ilgili gerekli yasal kovuşturmaların ivedilikle yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Savcıları ile resmi temaslara başlamaları talimatını vermiş durumdayız.

Hükümetimiz, yaşamını yitiren veya depremden etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişare içinde başlatılacak tüm teknik ve yasal çalışmaların takipçisi olacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde canlarını yitiren binlerce insana Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.”

BRT