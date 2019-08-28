Uykusuzluk ve halsizlik yaşıyorsanız...

Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Belirtileri ve tedavisi…

Orta kulak iltihabı (kızarıklık ve şişlik) ve kulak zarı arkasında sıvı birikmesine neden olan bir enfeksiyondur. Herkeste orta kulak enfeksiyonu gelişebilir, ancak altı ila 15 aylık bebekler en sık etkilenir. Her dört çocuktan birinin yaklaşık 10 yaşındayken en az bir orta kulak enfeksiyonu geçirdiği tahmin edilmektedir. Peki, Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Orta kulak enfeksiyonlarının çoğu, soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyonun orta kulakta sıvı birikmesine yol açtığında ve Östaki borusunun (orta kulaktan burnun arkasına uzanan ince bir tüpün) şişmesine neden olduğunda meydana gelir. Küçük çocuklar özellikle orta kulak enfeksiyonlarına karşı hassastır. Şimdi, Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım…

ORTA KULAK ENFEKSİYONU HAKKINDA

Orta kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı) genellikle kulak zarı ve arkasındaki dokular dahil olmak üzere kulak dokusunun enfeksiyonundan kaynaklanan iltihaplanmadır, ancak kulak kanalı değildir. Enfeksiyon veya enflamasyon, orta kulakta sıvı birikmesine neden olur.

Soğuk algınlığı ya da diğer solunum yolu enfeksiyonu kulak enfeksiyonlarına veya inflamasyona neden olabilir. Orta kulak enfeksiyonları için daha yüksek risk altında olanlar, soğuk algınlığına maruz kalan çocuklar ve biberonla beslenen bebeklerdir. Orta kulak iltihabı ağrı ve geçici işitme kaybına neden olur.

ORTA KULAK İLTİHABI TÜRLERİ NELERDİR?

İki tür orta kulak enfeksiyonu vardır: akut orta kulak iltihabı ve efüzyonlu orta kulak iltihabı

Akut orta kulak iltihabı

Bu tip kulak enfeksiyonu hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve kulakta, kulak davulunun arkasında ve çevresinde şişlik ve kızarıklık bulunur. Ateş, kulak ağrısı ve işitme bozukluğu genellikle orta kulakta birikmiş sıvı ve / veya mukus nedeniyle oluşur.

Efüzyonlu orta kulak iltihabı

Bir enfeksiyon geçtikten sonra, bazen orta kulakta mukus ve sıvı birikmeye devam eder. Bu, kulakta dolgunluk hissine neden olabilir ve net bir şekilde duyma yeteneğinizi etkileyebilir.

ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Orta kulak iltihabı daha çok çocuklarda görülmektedir. Orta kulak iltihabının yetişkinlerdeki belirtileri çocuklardan farklı olabilmektedir. Orta kulak iltihabı belirtisi çocuklarda, genellikle soğuk algınlığı sonrası ani başlayan kulak ağrısı ve ateş şeklindedir. Bebeklerde belirtiler daha çok huzursuzluk, ateş, kulağını yastığa sürtme ya da elini kulağına götürme tarzında olur. Çoğu durumda, orta kulak enfeksiyonu (otitis media) semptomları hızlı bir şekilde gelişir ve birkaç gün içinde geçer. Ana belirtiler şunlardır:

– Kulak ağrısı

– Uyku problemi

– Halsizlik

– Huzursuzluk ve ağlama

– Duyma sorunları

– Denge kaybı

– Yüksek ateş

– Kulaktan akıntı

– İştah kaybı

– Kulak içinde, çevresinde kaşıntı ve tahriş

Yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri

Yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri şu şekildedir;

– Kulak ağrısı

– Tıkalı kulak hissi

– Kulak akıntısı

– İşitme sorunları

– Kulak çınlaması

– Ateş

ORTA KULAK İLTİHABI NASIL İYİLEŞİR?

Kulak enfeksiyonlarının çoğu üç ila beş gün içinde geçer ve spesifik bir tedaviye gerek yoktur. Gerekirse, ağrı ve yüksek ateşin giderilmesi için ağrı kesici ilaçlar kullanılmalıdır. Ancak çocuğunuza verdiğiniz ağrı kesicilerin yaşlarına uygun olduklarından emin olun.

Antibiyotikler

Antibiyotikler, orta kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için rutin olarak kullanılmaz, çünkü iyileşme sürecini hızlandırdıklarına dair bir kanıt yoktur. Çoğu vaka antibiyotiklerin etkili olmadığı virüslerden kaynaklanır. Basit bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotik kullanılması, bakterilerin zaman içinde kendilerine karşı direnç kazanma olasılığını da arttırır. Bu, gelecekte daha ciddi enfeksiyonların tedavi edilemeyeceği anlamına gelir.

– Doktorun tavsiye edeceği basit ağrı kesiciler kullanılabilir.

– Ağrıyı hafifletmek için kulağa sıcak pres uygulanabilir.

– Pamukla kulak akıntıları silinmelidir.

– Kulak temizleme çubuğu veya parmak kesinlikle kulağın içine sokulmamalıdır.

– Su veya şampuanın kulak içine girmemesine özen gösterilmelidir.