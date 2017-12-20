UYURKEN AĞZINDAN SALYA GELENLER DİKKAT!

Uyurken ağzınızdan su geldiğini hissettiniz mi? Veya uyandığınızda yastığınızın su içinde kaldığını? İşte uzmanlara göre uyurken ağzınızdan su gelmesinin nedenleri…

Uyurken ağzınızdan su gelmesi ağızda kuruluğa neden olmakla birlikte bir çok sağlık sorununun da habercisi olabilir. Genellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde görülen bu durumun belli bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaştan insanda gece uyurken ağızdan su gelmesi durumu görülebilir.



Ağızdan su gelmesinin nedenleri nelerdir?

Ağzı açık uyumak ve bu şekilde uyunduğunda ağızdan su gelmesi, yanlış uyku pozisyonu, diş problemleri, alerji, reflü, parkinson hastalığı, diş çıkarma, ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve kıl kurdu gibi etkilerden dolayı ağızdan su gelme durumu yaşanabilir.