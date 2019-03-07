Uyuşmazlık bebeğe zarar veriyor...

Hamilelikte kan uyuşmazlığı nedir? Tedavisi ve bebeğe etkisi nedir?

Zamanında tespit edilmeyen ve gerekli önlemler alınmayan kan uyuşmazlıkları bebek için çok ciddi tehlikeler ortaya çıkarabilmektedir. Şimdi, hamilelikte kan uyuşmazlığı nedir? Hamilelikte kan uyuşmazlığı nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım...

Her insanın kanı belli özelliklere sahiptir. Bir hamilelikte bebeğin ve annenin kanı birbiriyle uyumlu değilse, fetal anemiye, immün hidroplara (eritroblastozis fetalis) ve diğer komplikasyonlara yol açabilir. Peki, hamilelikte kan uyuşmazlığı nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HAMİLELİKTE KAN UYUŞMAZLIĞI NEDİR?

Kan tipleri, A, B ve O tarafından kategorize edilir ve Rh faktörünü pozitif veya negatif olarak verir. A-B-0 ve Rh uyuşmazlığı, bir annenin kan grubunun yeni doğan çocuğuyla çakışması durumunda ortaya çıkar.

Bir annenin kırmızı kan hücrelerinin hamilelik sırasında plasenta veya fetüse geçmesi mümkündür. Bu gerçekleştiğinde, annenin kan hücreleri yenidoğanın kan hücrelerine saldırabilen ve sarılığa neden olabilecek antikorlar geliştirir. Bunun riski doğum sırasında veya yaklaştığında en yüksek seviyededir.

A-B-O uyumsuzluğu şu durumlarda gerçekleşir:

Anne O tipi ve bebek B, A veya AB’dir.

Anne tip A ve bebek B veya AB’dir.

Anne B tipi ve bebek A veya AB'dir.

Rh uyuşmazlığı, bir annenin Rh negatif kanı olduğunda ve bebek Rh pozitif kanı olduğunda ortaya çıkar. Annenin vücudu fetüsün veya yenidoğanın kan hücrelerine bir bakteri veya viral istilacıymış gibi saldıran otomatik bağışıklık tepkisi üretecektir. Bu immün yanıtın gelişmesi oldukça yavaştır ve ilk gebeliklerde nadiren ciddi bir konudur. Bununla birlikte, Rh uyumsuzluğu olan sonraki gebelikler önemli ölçüde daha yüksek bir risktir.

KAN UYUŞMAZLIĞI TEDAVİSİ

Kan grubu uyuşmazlığı, hamileliğin başlarında yapılan bir kan testi ile önlenebilir. Rh uyuşmazlığı bulunursa, Rh-immün globulin erken korunma iğnesi gebeliğin yaklaşık 28 . haftasında uygulanır. Uyuşmazlık tespit edilmezse, yenidoğanda beyin hasarına yol açan ciddi sarılık gelişebilir. Ciddi sonuçları olsa da, yenidoğanlarda sarılık yaygın ve tedavi edilebilirdir.

Bebeklerde Rh ve ABO uyumsuzluğu hidrasyon ve fototerapi ile tedavi edilebilen sarılık ile sonuçlanır. Biliblankets ve diğer fototerapi cihazları bebeğin vücudunda sarılığa neden olan bilirubini atmasına yardımcı olur.

KAN UYUŞMAZLIĞI NEDENLERİ

Kan grubu ve faktörleri genetik ile belirlenir. Bir bebek, anne veya babanın kan türüne ve Rh faktörüne veya her iki ebeveynin bir kombinasyonuna sahip olabilir. Rh pozitif geni baskın (güçlü) ve Rh negatif bir gen ile eşleştirildiğinde bile, pozitif gen baskın çıkar.

Kan grubu uyuşmazlığı ancak bir anne bebeğinin kan hücrelerine karşı antikor geliştirdikten sonra problem olur. Bu antikorlar, annenin ve bebeğin hamilelik sırasında kanı karıştığında ortaya çıkan “duyarlılık” olana kadar gelişmez. Bu, bebeğin kanı plasentayı geçerse veya bazı doğum öncesi testleri, travma, doğum veya diğer durumlar sırasında olabilir. Duyarlılık ilk gebeliklerde sık rastlanan bir sorun olmasa da, gelecekteki gebeliklerde komplikasyonlara neden olabilir.

KAN UYUŞMAZLIĞI BEBEĞİ NASIL ETKİLER?

Annenin antikorları bebeğin kırmızı kan hücrelerini yok ettiğinde, bebek anemik hale gelebilir. Anemi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer komplikasyonlara neden olabilir:

– Sarılık: Cilt, gözler ve mukoza zarlarının sararması

– Karaciğer ve dalakta genişleme

– Fetalis hidrops: Bu, bebeğin organları anemiyi kaldıramadığında oluşur. Bebeğin kalbi bozulmaya başlar ve fetal dokularda ve organlarda büyük miktarda sıvı birikmeye başlar. Hidrops fetalisli bir fetüsün ölü olma riski büyüktür.

– Doğumdan sonra, kırmızı kan hücresi yıkımı devam edebilir ve yenidoğanın hemolitik hastalığı (HDN) olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir. Sorunlar şunları içerebilir:

– Şiddetli sarılık: Bebeğin karaciğeri, kırmızı kan hücresi parçalanmasından kaynaklanan fazla miktarda bilirubini kaldıramadığında, bebeğin karaciğeri genişler ve anemi devam eder.

– Kernicterus: Aşırı bilirubinin en şiddetli şekli, beyinde bilirubin birikmesine neden olabilir ve muhtemelen nöbetlere, beyin hasarına, sağırlığa ve ölüme neden olabilir.